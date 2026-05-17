Juana Bacallao, obra a su memoria en Santa Clara

Durante dos días el público santaclareño presenció y ovacionó en el Mejunje, la puesta El nombre de Juana, escrita y dirigida por Osvaldo Doimeadios, y excelentemente actuada por Monse Duany.

Tras el mito de Juana Bacallao, la Juana de Cuba y por supuesto por su autenticidad, por sus aires de popularidad, su aureola polémica, y su acto constante de comicidad, la Diosa negra de los cabarets, Juana Bacallao prendió en el imaginario popular de todos los cubanos.

La puesta Osvaldo Doimeadios la titulo, El nombre de Juana, dónde en cada presentación en SC, el público aplaudió consternado, por la actuación de Monse Duany, quién despertó ovaciones y aplausos prolongados, tras finalizar cada presentación.

La obra nos devolvió a una Juana Bacallao para nada olvidada por su pueblo.

Una mujer desenfadada, muy carismática, y cuya estirpe destila la memoria de un país como Cuba.

Su imagen se conserva intacta, y aún sin su presencia física,

Juana la Cubana es la dueña absoluta de los grandes espectáculos.