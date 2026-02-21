Por la salud de todos

Con el propósito de contribuir a la preservación de la salud del pueblo, la Central de Trabajadores de Cuba en Villa Clara y sus sindicatos se encuentran por estos tiempos implementando diferentes tareas de impacto en la comunidad.

Durante toda la semana, los trabajadores de diversos sindicatos participan en la limpieza e higienización de los centros hospitalarios en Santa Clara, con un mayor énfasis durante el fin de semana.

Específicamente, en el Hospital Pediátrico de la provincia apoyaron con su labor los trabajadores del sindicato de Energía y Minas, mientras que en el Hospital Arnaldo Milián Castro, lo hacían los del sindicato de Hotelería y Turismo.

Otros trabajos radican en la producción de alimentos en organopónicos de municipios como Cifuentes y Placetas.