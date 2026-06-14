Efectuado acto de Graduación de noveno grado en Quemado de Guines.

Con la graduación de sesenta y seis estudiantes de noveno grado en la Secundaria básica Mario Acevedo Francia, del municipio de Quemado de Guines, no solo finalizaba una etapa clave en la formación académica de los estudiantes, también una etapa que ha marcado desafíos tanto para el claustro de profesores y la familia en general. En un sencillo acto, el centro de la enseñanza media se engalanó y junto a los diplomas de reconocimiento se destacó como el mejor graduado del año a Edisnel Pérez Suárez estudiante que sobresalió por la consagración al estudio y su integralidad.

En la ceremonia además se reconoció el compromiso con la educación, de la estudiante Ana beatriz Mondéja González que opta por la carrera pedagógica en el centro Manuel Ascunse. La jornada devino en momento para compartir sueños, alegrías de jóvenes que tienen entre las aspiraciones ser útiles a la sociedad y continuar su formación.

De igual forma Osmania Cresbal Cruz Sub Directora del plantel educativo hizo extensivo el reconocimiento a cada familia que supo estrechar lazos para culminar con éxitos la educación básica y convocó a los estudiantes recién egresados a no dejar de soñar.