A las aulas, jóvenes universitarios

Con el objetivo de mantener el sistema educativo en las circunstancias actuales de contingencia energética, en Manicaragua, municipio montañoso villaclareño, un grupo de 13 estudiantes del curso regular de la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas, se incorporó al Contingente «Educando por Amor». Estos jóvenes, luego de firmar sus contratos de trabajo, comenzarán a laborar en varias instituciones docentes del territorio.

Los educandos estarán presentes en el Preuniversitario «Reinaldo Urquiza» y en dos Secundarias Básicas de la cabecera municipal, además en los centros de la Enseñanza Primaria «13 de marzo», «Reinaldo Urquiza» y «Silvio Fleites».

La presencia de los jóvenes universitarios se extiende también a las localidades de Jibacoa y Mataguá. El proceso continúa al quedar pendiente la incorporación de más estudiantes en los próximos días.

La bienvenida a los estudiantes de la casa de altos estudios estuvo encabezada por las autoridades locales Arildo Sánchez Hernández, viceintendente; Margarita Gil Rojo, directora del Centro Universitario Municipal y Dayami Montelier Hurtado, directora de Educación Municipal.

El proceso de ubicación laboral continuará el próximo lunes en la sede de la Asamblea Municipal del Poder Popular para continuar el desarrollo de la hermosa tarea de la educación.