Santa Clara vivió una fiesta deportiva

Estudiantes, atletas, glorias deportivas, trabajadores, abuelos y niños tomaron por asalto el parque Vidal de Santa Clara en una multitud multitudinaria fiesta deportiva.

En la plaza central de los santaclareños diversas fueron las actividades para celebrar desde ya el aniversario 65 de la creación del INDER en Cuba.

De modo que los presentes y de conjunto con los combinados deportivos santaclareños ofrecieron un bonito espectáculo a quienes transitaban en la mañana por el concurrido lugar.

Este desenlace responde además a un programa de actividades que se ha desarrollado durante todo el mes de febrero, y que ha sido extensivo a las comunidades y municipios de la provincia.

