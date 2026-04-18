Participa Díaz-Canel en clausura del Coloquio Internacional Patria

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, participa hoy en la jornada de clausura del V Coloquio Internacional Patria, que reúne a expertos y personalidades de la comunicación de más de 20 países en la Estación Cultural de Línea y 18, en el Vedado capitalino.

El mandatario cubano recorrió los estands de Al Mayadeen y TeleSUR, a este último ofreció declaraciones especiales.

Asisten a las sesiones finales del evento Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del PCC; los vice primeros ministros Eduardo Martínez Díaz e Inés María Chapman Waugh; Liván Izquierdo Alonso, primer secretario del PCC en La Habana; funcionarios del Comité Central del PCC acompañados por Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, y representantes de diferentes instituciones.

Patria en esta ocasión ha estado dedicado al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz (1926-2016) en el centenario de su natalicio y al aniversario 65 de la victoria de Playa Girón.

El V Coloquio Internacional Patria cierra hoy sus puertas consolidado como un espacio para trazar pautas en la articulación y el crecimiento de proyectos de comunicación alternativa.