Minem informa sobre nueva caída del Sistema Electroenergético Nacional

Tomado de Cubadebate /

El Ministerio de Energía y Minas de Cuba confirmó este viernes la ocurrencia de una nueva desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), según informó a través de su cuenta oficial en la red social X .

El comunicado, publicado en la tarde del 10 de julio de 2026, señala que ya se han activado los protocolos establecidos para comenzar con las labores de recuperación del servicio en todo el país.

Esta nueva caída se produce en el escenario más complejo de los últimos tiempos. De acuerdo con los reportes de la UNE, 11 de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no se encontraban operativas por averías o trabajos de mantenimiento, mientras que la generación distribuida (motores de diésel y fueloil) permanece prácticamente paralizadas por la falta de combustible.