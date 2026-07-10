Recibe Presidente Díaz-Canel al canciller cubano luego de contundente victoria en la ONU

Tomado de Granma /

En la madrugada de este viernes arribó a la Patria el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, luego de la histórica sesión en la Asamblea General de la ONU.

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió en la madrugada de este viernes en la Patria al canciller Bruno Rodríguez Parrilla, luego de la histórica sesión de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en la que el mundo volvió reclamar, en mayoría, el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra la Isla.

En el aeropuerto internacional José Martí de La Habana y acompañado por el viceministro primero de Relaciones Exteriores, Gerardo Peñalver Portal, el mandatario dio la bienvenida al jefe de la diplomacia cubana y calificó la jornada del pasado 7 de julio como «una victoria de gran connotación en medio de la difícil situación que vive Cuba», bajo la política hostil del gobierno estadounidense, recrudecida a niveles nunca vistos con la imposición de un cerco energético, sanciones secundarias y amenaza de agresión militar.

Díaz-Canel y Rodríguez Parrilla dialogaron sobre los detalles de esa jornada trascendental, en la que 136 países votaron a favor de llevar a debate de la Asamblea General las inhumanas consecuencias del bloqueo a toda una nación, y nueve lo hicieron en contra.

Una vez más la verdad del pueblo cubano y la fuerza del Derecho Internacional se hicieron sentir en ese espacio, considerado el principal órgano deliberativo y representativo de la ONU.