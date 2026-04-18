Lula emplaza a Consejo de Seguridad y defiende a Cuba en IV Cumbre en Defensa de la Democracia

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, emplazó este sábado alConsejo de Seguridad de la ONU a cambiar su comportamiento y defendió la soberanía de Cuba, durante la clausura de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia en Barcelona.

El mandatario del gigante sudamericano recalcó que “ningún presidente, de ningún país del mundo, tiene derecho de imponer reglas a otros presidentes. Ninguno”.

En tono tajante, Lula da Silva señaló que “los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU deben reunirse para cambiar su comportamiento”.

“No podemos despertarnos todos los días por la mañana e ir a dormir por la noche siempre con el tuit de un presidente amenazando al mundo, declarando guerras”, afirmó.

Nadie tiene derecho a imponer reglas a otros países, dijo, y luego se mostró muy preocupado por lo que ocurre en Cuba.

“Hay que parar con ese bloqueo a Cuba y dejar que los cubanos vivan su vida. No es posible que nos quedemos en silencio ante eso”, sentenció.

La cumbre, parte de la Global Progressive Mobilisation (GPM), sesionó desde el viernes en Barcelona.

Poco antes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, propuso una declaración en contra de la intervención militar en Cuba.

“Quiero proponer una declaración en contra de la intervención militar en Cuba. Que el diálogo y la paz prevalezcan”, recalcó en la cita.

En el evento participan el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Colombia, Gustavo Petro; y Uruguay, Yamandú Orsi, entre otros.