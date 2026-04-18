Lula emplaza a Consejo de Seguridad y defiende a Cuba en IV Cumbre en Defensa de la Democracia
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, emplazó este sábado alConsejo de Seguridad de la ONU a cambiar su comportamiento y defendió la soberanía de Cuba, durante la clausura de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia en Barcelona.
El mandatario del gigante sudamericano recalcó que “ningún presidente, de ningún país del mundo, tiene derecho de imponer reglas a otros presidentes. Ninguno”.
En tono tajante, Lula da Silva señaló que “los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU deben reunirse para cambiar su comportamiento”.
“No podemos despertarnos todos los días por la mañana e ir a dormir por la noche siempre con el tuit de un presidente amenazando al mundo, declarando guerras”, afirmó.
Nadie tiene derecho a imponer reglas a otros países, dijo, y luego se mostró muy preocupado por lo que ocurre en Cuba.
“Hay que parar con ese bloqueo a Cuba y dejar que los cubanos vivan su vida. No es posible que nos quedemos en silencio ante eso”, sentenció.
La cumbre, parte de la Global Progressive Mobilisation (GPM), sesionó desde el viernes en Barcelona.
Poco antes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, propuso una declaración en contra de la intervención militar en Cuba.
“Quiero proponer una declaración en contra de la intervención militar en Cuba. Que el diálogo y la paz prevalezcan”, recalcó en la cita.
En el evento participan el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Colombia, Gustavo Petro; y Uruguay, Yamandú Orsi, entre otros.
Presenta México declaración contra intervención militar en Cuba
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, propuso este sábado una declaración en contra de la intervención militar en Cuba, durante su discurso en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia celebrada en Barcelona.
“Quiero proponer una declaración en contra de la intervención militar en Cuba. Que el diálogo y la paz prevalezcan”, recalcó en la cita.
Al profundizar en la argumentación de su iniciativa, Sheinbaum recordó que México «ha sabido sostener sus principios incluso en soledad» y «alzó la voz contra el bloqueo a Cuba en 1962 cuando otros guardaron silencio».
«Hasta la fecha creemos, hablando de esa pequeña isla del Caribe, que ningún pueblo es pequeño, sino grande y estoico cuando defiende su soberanía y el derecho a la vida plena», sentenció.
«En vez de sembrar guerra, sembremos paz, sembremos vida», precisó al contrastar la necesidad, como ya se propuso en el G20, de «destinar el 10 por ciento del gasto mundial en armamento”, para impulsar un programa global que permita a millones de personas reforestar millones de hectáreas cada año».
De otro lado, la mandataria recalcó que “nunca hubo” una crisis diplomática con España tras la petición de disculpas por la Conquista.
Dijo que lo importante es reconocer “la fuerza de los pueblos originarios” para México.
“No hay crisis diplomática. Nunca la ha habido”, reiteró al responder al significado de su viaje a España, su debut en Europa desde que asumió el cargo.
Sobre la posibilidad de acoger la cumbre en defensa de la democracia en 2027, Sheinbaum recibió el agradecimiento de Sánchez.
Sheinbaum subrayó que México, como anfitrión de la próxima cumbre, buscará enfocarse en “la economía centrada en el bienestar y sobre una democracia que responda a las verdaderas necesidades de los pueblos”.
La democracia significa “elevar el amor por encima del odio, cultivar la generosidad en lugar de la avaricia, la fraternidad por encima de la guerra”.
Resaltó que su país se proyecta por la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, el rechazo al uso de la fuerza y la igualdad jurídica de los estados.
También por la cooperación y el respeto a los derechos humanos, “porque en un mundo herido por la guerra, los principios democráticos siguen siendo una aportación de su país”.
Añadió que “la democracia implica libertad, pero la libertad es palabra vacía si no la acompaña la justicia social, la soberanía y la dignidad de los pueblos”.
“Cuando hablamos de democracia, no es la de las élites. No es la de la concentración de la riqueza, sino la de la distribución”, concluyó.
Lula denuncia extremismo global y violaciones a Carta de la ONU en Barcelona
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, denunció este sábado el extremismo global y la falta de respeto a la Carta de la ONU, durante su intervención en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia en Barcelona.
El mandatario alertó que el planeta vive un momento peligroso marcado por el aumento de los conflictos armados.
“Ese extremismo, de falta de respeto a la Carta de la ONU y a la armonía entre las naciones, es muy peligroso en el mundo en que vivimos”, afirmó.
Lula criticó el papel de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, a los que acusó de actuar como “señores de la guerra” en lugar de garantes de la paz. Denunció que decisiones militares se toman sin consultar a la ONU, lo que debilita su legitimidad.
Señaló que el expresidente estadounidense George W. Bush no pidió autorización para invadir Iraq, donde no existían las supuestas armas químicas.
Realizó cuestionamientos similares sobre la agresión de Israel contra Gaza y la de Estados Unidos contra Venezuela.
Cuestionó el accionar de Donald Trump: “No podemos levantarnos cada mañana y acostarnos cada noche con un presidente amenazando al mundo en Twitter (actualmente X), haciendo la guerra”.
Criticó que acciones de Trump generen consecuencias económicas globales, al encarecer alimentos y combustibles en otros países.
El jefe de Estado brasileño subrayó que ninguna nación tiene derecho a imponer reglas a otras.
Defendió una reforma del sistema internacional que amplíe la representación de regiones excluidas de las decisiones clave.
Lula también condenó el bloqueo contra Cuba, recrudecido por Trump con un cerco energético, y dijo estar muy preocupado por la situación en la isla.
“Detengan este maldito bloqueo a Cuba y dejen que los cubanos vivan sus vidas. No podemos quedarnos callados”, expresó.
En otro momento, hizo referencia a que dentro de Brasil se derrotó al extremismo, en alusión al expresidente Jair Bolsonaro y otros involucrados en la trama golpista de 2023.
Sin embargo, advirtió que el extremismo sigue vivo y volverá a presentarse a las elecciones.
Lula indicó que lo que sí depende de todas las naciones es la democracia de la ONU, una organización que no puede quedar silenciosa ante todo lo que ocurre en el mundo.
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