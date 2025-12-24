Parrandas de Remedios: 205 años de historia y tradición

Este 24 de diciembre, otra vez San Juan de los Remedios se convierte en escenario de una disputa de 205 años de historia y tradición: las Parrandas.

Como se ha hecho habitual, las Parrandas remedianas, declaradas Patrimonio Inmaterial por la UNESCO en el 2018, constituyen el centro de la vida de la ciudad durante buena parte del año, sin embargo, es en diciembre, cuando se aproxima la fecha, el momento en el cual ambos barrios: El Carmen y San Salvador, se vuelven gladiadores en una disputa por la excelencia.

Y es que más de dos siglos después, las Parrandas de la Octava Villa siguen siendo el escenario donde se unen las leyendas y tradiciones de un pueblo con cinco siglos de de cursar, en el que confluyen raíces españolas, indias, africanas, moras, europeas, para formar una idiosincrasia popular irrepetible.

Semanas y meses de ensayos, de montajes, de soldaduras, de horas de trabajo sin descanso, de perfeccionar hasta el último detalle, de construir figuras, coreografías, ritmos, melodías, marcan el día a día de quienes, desde 1820, han vivido siempre las Parrandas como algo insustituible en una tradición que ha trascendido generaciones.

En medio del muy complejo escenario económico que hemos vivido durante este 2025, sencillamente retador, los remedianos no han renunciado a su festividad más sagrada, junto al San Juan de aniversario fundacional en el mes de julio, y el aporte de todos, autoridades políticas y gubernamentales, entidades sociales y culturales, actores económicos y el pueblo en general, harán posible otra vez la magia de luces y colores que solo dibuja las Parrandas.