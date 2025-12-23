Conmemoraron en Camajuaní el Día de su liberación 

En ocasión del día de la liberación de Camajuaní, este 23 de diciembre, se evocó la historia en un acto que valida la herencia de un pueblo laborioso y emprendedor que desafía las dificultades con creatividad y entrega.

En Camajuaní los esbirros de la tiranía prefirieron rendirse, ante la ofensiva rebelde de las columnas guerrilleras comandadas por Ernesto Guevara y Camilo Cienfuegos, que accionaban en la región central.

Durante el acto se hizo entrega del arnés que los acredita como militantes del partido a un grupo de trabajadores con una trayectoria laboral destacada.

También es el momento para reconocer a las entidades más destacados en la etapa, así como los Consejos Populares que logran un trabajo integrado en la comunidad.

Ana Delia García Darías, Presidenta de la Asamblea municipal del poder popular destacó que a pesar de algunos incumplimientos en la producción física y pérdidas en entidades estatales, el municipio crece y se desarrolla con un incremento en los ingresos y en la circulación mercantil, que le permite al municipio mantener su condición de superavitario , con más de 800 millones de pesos entregados por este concepto, con gran incidencia del sector no estatal , se impulsa el proceso de bancarización y se logra estabilidad en los sectores de la educación, la cultura y el deporte.

En sus palabras centrales García Darías convocó a los camajuanenses a trabajar en el 2026 por hacer realidad el llamado de la dirección del país: » Hagamos del combate diario una trinchera de dignidad, convicción y patriotismo, para mantener a nuestra Cuba libre y soberana» .