Irán lanza misiles contra Israel por sus ataques contra el Líbano

Tomado de Cubadebate /

Las Fuerzas de Defensa de Israel identificaron misiles procedentes de Irán que se dirigían hacia territorio del Estado hebreo, informó el organismo militar.

“Hace poco, las FDI identificaron misiles lanzados desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel. Los sistemas defensivos están operando para interceptar la amenaza, comunicaron las FDI”.

Se lanzaron alrededor de 4 proyectiles hacia la parte norte del país, informa el Canal 12 de la televisión israelí.

El Comando del Frente Interior envió una directiva preventiva a los teléfonos móviles en las áreas apuntadas en la que se pide a la población que entre en espacios protegidos y permanezca allí hasta nuevo aviso.

Tras el ataque de las FDI en Beirut, “y al concluir la evaluación de la situación”, las FDI se preparan para que el territorio del Estado de Israel sea objeto de lanzamientos “en las próximas horas”, anunciaron los militares antes del ataque iraní.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, manifestó su solidaridad con el Líbano publicando en su cuenta de X una imagen con las banderas juntas de ambos países.

Mohammad Mokhber, asesor del líder supremo iraní, comentó que el enemigo bombardeó el Líbano “en el momento en que el mediador estaba presente en Irán”, por lo que “ha incendiado la mesa de negociaciones por tercera vez”.

“Nosotros hablamos con los infractores del pacto en el lenguaje de fuerza. El eje de la resistencia es un cuerpo unificado y, sin duda, pagarán un precio alto y doloroso por esta agresión en el campo de batalla”, aseguró el alto funcionario en su cuenta de X.

El Cuartel General Central Jatam al Anbiya de Irán acusó a Israel de cometer “crímenes de guerra” contra el pueblo libanés, mediante el uso de armas prohibidas, incluyendo bombas de fósforo.

“Habíamos advertido anteriormente que si se repetían los crímenes en la zona de Dahieh en Beirut, atacaríamos objetivos en los territorios ocupados”, reza el comunicado.