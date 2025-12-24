CNE consuma golpe electoral en Honduras: Declaran presidente a Nasry Asfura

Las consejeras Ana Paola Hall García y Cossette Alejandra López Osorio del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras consumaron el golpe electoral y declararon este miércoles 24 de diciembre a Nasry Juan Asfura Zablah, del Partido Nacional, como presidente electo para el período del 27 de enero de 2026 al 27 de enero de 2030.

El reconocimiento de Asfura, candidato respaldado públicamente por Donald Trump, se da en medio de graves denuncias de irregularidades durante el proceso de escrutinio, fuerte injerencia extranjera y de un complot orquestado previo a las elecciones del 30 de noviembre.

Las denuncias fueron sostenidas tanto por el oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Liberal, además del consejero del CNE Marlon Ochoa, quienes entre otros puntos objetaron la negativa de las consejeras a realizar un escrutinio voto por voto.

Más temprano, el candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, desconoció la eventual proclamación de los resultados electorales impulsada por el CNE. Nasralla cuestionó duramente la decisión del organismo, asegurando que una amplia mayoría de la ciudadanía no respalda el curso que está tomando el proceso.

En un mensaje dirigido a las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, Nasralla afirmó que la institucionalidad electoral responde a intereses ajenos a la voluntad popular y sostuvo que el sistema favorece a figuras vinculadas a la corrupción. Insistió en que su candidatura representa una ruptura con esas prácticas y reiteró que la población rechaza la forma en que se pretende cerrar el proceso electoral.

El consejero del CNE enfatizó la «interferencia extranjera más vulgar y descarada en la historia del país», señalando directamente al Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.). Ochoa denunció una campaña de amenazas por parte de EE.UU. para influir en los comicios, y específicamente en la candidatura de Nasry Juan Asfura Zablah.

Ochoa destacó «el rosario de acciones del gobierno de los Estados Unidos», incluyendo amenazas de sanciones económicas si no ganaba el candidato de su preferencia, Nasry Juan Asfura Zablah. Además, se refirió al envío de millones de mensajes de texto a receptores de remesas con advertencias de pérdida de estas si no prevalecía el candidato del entonces presidente estadounidense Donald Trump, lo que Ochoa concluyó que constituye una «violación al respeto, a la voluntad soberana del pueblo».

Marlon Ochoa reiteró que es un «crimen» declarar un presidente con cientos de actas aún sin procesar y con evidencia de inconsistencias. A su salida del Ministerio Público, detalló el entramado ilegal que busca sabotear el resultado electoral, afirmando: «Lo que es más grave aún cuando uno analiza el universo de actas en donde sí coincide la cantidad de electores en el acta con la cantidad de votantes registrados en el dispositivo biométrico el ganador de las elecciones no es quien hoy pretenden declarar como presidente de la República».

(Con información de teleSur)