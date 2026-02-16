Nuevo primer secretario del Partido en Corralillo

El Pleno del Comité Municipal del Partido en Corralillo aprobó la promoción del compañero Osmel Corzo Pérez, como primer secretario en el territorio, en lugar de Yoanis González Hernández, a quien le serán asignadas otras responsabilidades.

Corzo Pérez, de 45 años de edad, es graduado de nivel superior (Licenciado en Psicología). Cursó el entrenamiento en la Facultad Provincial del Partido Carlos Baliño, y el Diplomado de Dirección Política en la Escuela Superior del Partido Ñico López.

Posee una amplia trayectoria y experiencia en dirección política, en la que acumula más de 14 años; transitó por el Comité Municipal del Partido en Quemado de Güines, en las responsabilidades de instructor, funcionario, miembro profesional del Buró Ejecutivo para atender la actividad político-ideológica y su primer secretario hasta el año 2024. Por los resultados mantenidos en el territorio, es promovido al Comité Provincial del Partido al cargo de jefe del Departamento de Organización.

El Pleno del Comité Municipal del Partido en Corralillo reconoció la experiencia y los años de entrega del compañero Yoanis en este órgano de dirección.

El Pleno fue presidido por la compañera Susely Morfa González, miembro del Comité Central y primera secretaria del Partido en Villa Clara.