Mantiene servicos hotel de Santa Clara gracias al autoconsumo

Abel Alejandro Pérez García, estudiante de Periodismo | Fotos: Arelys Maria/ACN

Gracias a las producciones del autoconsumo, el Hotel La Granjita mantiene todos sus servicios gastronómicos afectados ante las carencias de combustibles y recursos en Cuba.

En exclusiva para la Agencia Cubana de Noticias, Onay Gómez Rodríguez, subdirector de la entidad, aseguró que el establecimiento busca alternativas ante las carencias ya que siembran lechuga, acelga, tomate, zanahoria, quimbombo, frijoles, condimentos para la cocina; buscando siempre que vayan alimentos frescos de la tierra al plato y también siembran tabaco.

Explicó que los campesinos, que trabajan en el hotel, venden los productos, los fines de semanas, en las ferias del territorio y, a su vez, generan ingresos a la entidad.

«Tenemos gas que, si lo utilizamos racionalmente nos da para el servicio, pero gran parte de los alimentos son cocinados con leña», dijo Gómez Rodríguez, quien afirmó que la idea surgió de los propios trabajadores.

En el local de la arboleda, ofertamos cerveza dispensada y en la piscina mantenemos la opción de pasadía con un precio de tres mil 500 pesos, con derecho de almuerzo, y dos mil 500 pesos sin la opción de la comida en el mediodía, declaró el subdirector del alojamiento.

Gómez Rodríguez informó que tienen opciones familiares, donde estos acuerdan con la instalación qué tipo de oferta desean.

Hasta ahora todo muy bien en el almuerzo y la cena, hay bastante variedad y los servicios del personal es excelente, recalcó Jose Carlos Quesada Darias, cliente del lugar.

Osaris Martínez Francia, miembro del secretariado nacional de Hotelería y Turismo, señaló que la protección laboral y salarial del trabajador del sector está asegurada y en los casos donde, por diversos motivos, haya empleados interruptos hay cuatro opciones de reubicación: dentro de su propia instalación en otra función, fuera del establecimiento en otra labor, en el autoconsumo y en la escuela de capacitación.

El Hotel La Granjita, de tres estrellas, está ubicado a cinco kilómetros de la ciudad de Santa Clara.