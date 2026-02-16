Buró Provincial del Partido centra su atención en programas cruciales para Villa Clara

✍🏻📸 Ramón Ávalos/CMHW

El Buró Provincial del Partido en Villa Clara, presidido por la integrante del Comité Central y su primera secretaria en el territorio Susely Morfa González, durante la reunión de este lunes, centró la atención en el análisis del cumplimiento de las políticas encaminadas al desarrollo de la ciencia y la producción porcina.

Tras la presentación de los informes correspondientes a cada programa, fueron identificados retos, acciones, logros e insatisfacciones que lastran un mayor avance en la aplicación de los resultados científicos y su vínculo con la producción y los servicios, a partir de las estructuras empresariales y municipales.

Sobre cada uno de los temas tuvo lugar un fructífero debate y cuánto más se puede hacer, pese a las fuertes restricciones de recursos y en medio de una emergencia energética que reclama poner en práctica el pensamiento creador en la búsqueda de las diversas alternativas para avanzar.

Por su parte, la gobernadora Milaxy Yanet Sánchez Armas, resaltó la importancia de generalizar los resultados y de estrechar vínculos con el Parque Científico Tecnológico, aprovechar las potencialidades que brindan la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas y la Universidad de Ciencias Médicas, así como los diversos centros de investigación existentes en la provincia.

La doctora María del Carmen Velazco, delegada del CITMA, y el director de la empresa porcina Maikel Madrigal Hernández, en sus respectivas observaciones, precisaron acuerdos y medidas que se acometen en pos de multiplicar los resultados en este 2026.

Al resumir cada temática, la primera secretaria del PCC aquí Susely Morfa González, al reconocer el empeño de trabajadores e investigadores del CITMA, los instó a continuar dando su aporte y no dejar de caminar de la mano de la ciencia.

En cuanto al programa porcino, dijo que, tras una etapa de deterioro, se ha ido reponiendo y a pesar de los tiempos difíciles que corren, avanza, aun cuando están lejos de satisfacer la demanda.

También estuvieron presentes en este examen el delegado de la Agricultura Yosvani Martín Peña, y José Luis Nápoles, coordinador de programas y objetivos de la Asamblea Provincial del Poder Popular.