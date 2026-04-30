Nota informativa de la ONAT: campaña de Declaración Jurada culmina este 30 de abril

Los socios de las Mipymes.

La legislación tributaria vigente dispone que, aun cuando no se obtengan ingresos en el período fiscal, los contribuyentes deben presentar la Declaración Jurada en la oficina de la ONAT más cercana.

Se puede acceder al Portal Tributario www.onat.gob.cu y en la sección Descargas se encuentran disponibles los modelos de declaración jurada en formato PDF con su Instructivo, así como en Excel para facilitar el llenado.

Los contribuyentes que posean firma digital pueden enviar su Declaración Jurada firmada electrónicamente a los correos consultas habilitados en cada oficina de la ONAT, cuyas direcciones están disponibles en la sección Contacto del Portal Tributario.

Todas las oficinas se mantienen abiertas en horario laboral y se encuentran habilitados los canales presenciales para la entrega de los documentos en formato impreso.

La Administración tributaria recuerda que no presentar la declaración jurada o hacerlo fuera del plazo establecido conlleva la aplicación de sanciones previstas en la legislación vigente.

La ONAT exhorta a las personas naturales que aún no han cumplido con este deber fiscal a hacerlo oportunamente, como muestra de responsabilidad ciudadana y contribución al sostenimiento de los gastos sociales del país.

Oficina Nacional de Administración Tributaria