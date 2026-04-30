Celebra CESAM tres décadas de creado

Foto y Texto: Ayme Díaz Quesada/ Telecubanacan

El Centro de Estudios y Servicios Ambientales de Villa Clara (CESAMVC) celebró este 30 de abril su 25 aniversario. Durante la ceremonia se distinguió a tres de los fundadores que aún permanecen activos: el Máster en Ciencias Rodolfo Arias Barreto y los Doctores en Ciencias Angel Arias Barreto y Luis Bartolomé Lecha Estela. Asimismo, se reconoció a la Doctora en Ciencias María del Carmen Velazco, identificada en el homenaje como una figura clave para la consolidación del centro. El CESAMVC recibió además la condición de Centro Distinguido.

En el mismo marco, se impuso la distinción Rafael María de Mendive a la Doctora en Ciencias Ania González Rivera, trabajadora con más de 20 años de servicio y resultados sobresalientes en el sector.

Como parte de la actividad fue firmado el convenio de colaboración entre el CITMA y el periódico Vanguardia, orientado a fortalecer la comunicación y divulgación científica de la institución. También fue oportuno el momento para reconocer el papel de los periodistas en la divulgación de la labor científica de la provincia.

Fundado en 2001, el CESAMVC arriba a su 25 aniversario con un perfil centrado en la educación ambiental, la protección de ecosistemas y la rehabilitación de costas.