Música y Ballet protagonizan Concierto Dominical en la Uneac de Villa Clara

La edición 263 del Concierto Dominical creado y conducido por la musicografa Isabel Díaz de la Torre, se hizo en el patio azul de la Uneac en Villa Clara.

En el sendero de los 29 años de existencia de la tertulia Concierto Dominical, fundada por la musicografa y profesora Isabel Díaz de la Torre, fueron invitados en su última emisión, proyectos de música y ballet con sus maestros pertenecientes al Centro provincial para la Enseñanza Artística Olga Alonso de VC.

La actividad que es parte de la programación de la Uneac, contó con la presencia de la maestra de juventudes y premio nacional de cultura comunitaria, Marta Anido Gómez Lubian, fundadora también de la primera Academia de Ballet en SC.

Fue una tarde muy instructiva. De mucho colorido, y alto rigor músico danzario, lo que llevó a un resultado superior pues el espectaculo se realizó con total calidad.

Esto evidencia además la inserción de la enseñanza artística a la programación de las instituciones culturales en el territorio.