Evalua Ministro del Transporte marcha de las tareas del sector
En recorrido por la Provincia de Villa Clara Eduardo Rodríguez Davila, Ministro de Transporte se reune con los directivos del ramo y las autoridades del Partido y el Gobierno para evaluar la marcha de las tareas que se ejecutan en el territorio.
En su visita a Santa Clara el ministro destinó tiempo para dialogar con la población y pudo medir el funcionamiento de la piquera de las Ecomotos ( Triciclos eléctricos) e incluso brindó su vehículo para trasladar a parte del personal que esperaba en la cola hasta la zona hospitalaria.
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