Ministro de trasporte informa sobre restablecimiento de la venta de boletos interprovinciales

Tras el paso del huracán Melissa, se restablece gradualmente la venta de boletos interprovinciales de ómnibus y trenes nacionales, así como la comercialización del enlace marítimo con el Municipio Especial Isla de la Juventud. Los canales de venta son los tradicionales: la APK Viajando y las agencias de reservación, estas últimas desde las 8:30 a.m.

Se comercializará a partir del lunes 10 de noviembre de 2025:

Todas las rutas de la programación de Ómnibus Nacionales.

Toda la programación del servicio marítimo que cubre la ruta Nueva Gerona – La Habana y La Habana-Gerona.

La programación del tren La Habana–Holguín.

No se comercializarán las rutas nacionales de los servicios de transportación ferroviarios a los demás destinos en el oriente del país, porque estas aún se mantienen suspendidas debido a los impactos provocados por el huracán Melissa en las vías y en la infraestructura ferroviaria en las provincias orientales.

Nota: A partir del martes 9 de diciembre se restablecerá el ciclo normal de venta (30 días de anticipación).

(Tomado del FB de Eduardo Rodríguez Dávila, ministro de Transporte)