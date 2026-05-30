Parten canoístas cubanas Yarisleidis Cirilo y Yinnolis López hacia Colombia para base de entrenamiento

Tomado de Cubadebate /

Las canoístas cubanas Yarisleidis Cirilo y Yinnolis Franchesca López parten este sábado hacia Colombia para cumplir una base de entrenamiento en condiciones de altura hasta el 21 de junio, con la mira puesta en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y la Copa del Mundo en Montreal, Canadá.

Cirilo y Franchesca López viajan acompañadas del entrenador Nelson Perales y el fisiatra Lázaro Pérez. El objetivo es lograr la forma óptima para alcanzar buenos resultados en la cita multideportiva dominicana y en la mundialista canadiense, que entrega puntos para el ranking mundial.

En Colombia seguirán la preparación en la canoa monoplaza (C-1) y la biplaza (C-2) para ambos torneos cercanos.

No olvidan tampoco los Panamericanos de Lima 2027 y los Olímpicos de Los Ángeles 2028, cierre del actual ciclo olímpico.

Ambas arribarán a Colombia por segunda ocasión en lo que va de año, luego de su destacada participación en las Copas del Mundo de Szeged, Hungría, y Brandemburgo, Alemania.

En la ciudad húngara consiguieron oro en el C-2 a 200 metros y la de plata en C-1, mientras que en la urbe alemana, lograron una de plata en el C-2 a 200 m y una de bronce en el C-1 a 200 m, en todos los casos con el principal protagonismo en Cirilo, dueña del botín como singlista.



La medallista de bronce en el C-1 a 200 metros y finalista en el C-2 a 500 metros, junto a la joven López, en la cita multideportiva de París 2024, demostró estar, en la distancia más corta, entre las mejores canoístas del planeta.

Sin medallas terminaron en el C-2 a 500 metros: en Szeged quedaron en el noveno lugar de la final A y no pudieron avanzar de la semifinal en Brandemburgo.

Después de esos certámenes del orbe, las destacadas canoístas se incorporaron a los entrenamientos en la presa La Coronela, cuartel general del canotaje y el remo. Allí está la pista acuática José Smith Comas, ubicada en Caimito, provincia de Artemisa.

En La Coronela compartieron las jornadas de preparación con la preselección de canoístas y kayacistas que se alistan para la lid multideportiva dominicana.

El canotaje, principalmente con la canoa, tuvo un buen 2025, año que terminó con 12 cupos (equipo completo) para Santo Domingo 2026. El mayor protagonismo recayó en Cirilo y López.

Ya en 2025, Cirilo estuvo en las finales A de las copas del mundo de Szeged y Poznan (Polonia). Poco después ganó las medallas de oro y plata en el C-1 a 200 metros en los campeonatos mundiales sub-23 y de mayores, con sedes en Portugal e Italia, en ese orden.

En el canotaje, disciplina donde Cuba ha demostrado muy buenos resultados en lides regionales y del planeta con campeones olímpicos y mundiales, reciben las cuotas máximas (12) solo los países con mejores resultados en la región.

También aparecen en ese caso México, Venezuela, Colombia y República Dominicana (este último por su condición de sede), según el sistema de asignaciones publicado por Centro Caribe Sport.