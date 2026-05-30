El Presidente de Kazajistán recibió al Vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa

Tomado de Granma /

El Jefe de Estado kazajo agradeció al vicemandatario su presencia en el Consejo Supremo Económico Euroasiático y mostró interés por desarrollar relaciones comerciales y de cooperación en varios sectores con Cuba, entre ellos gobierno electrónico e inteligencia artificial.

El Presidente de la República de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, en el contexto de la celebración del Consejo Supremo Económico Euroasiático, recibió al vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa, quien, al frente de la delegación cubana, llegó a esta ciudad para participar en los eventos de la Unión Económica Euroasiática que se desarrollan por estos días en territorio kazajo.

Durante el intercambio, el mandatario señaló la relevancia de la agenda del reciente V Foro Económico Euroasiático, centrada en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), y subrayó las perspectivas de ampliar la cooperación bilateral con Cuba en este ámbito.

Tokayev informó a Valdés Mesa sobre los esfuerzos que su país realiza para implementar tecnologías de IA y digitalizar sectores económicos clave. En ese sentido, expresó su disposición a compartir su experiencia con la parte cubana en el área del desarrollo del gobierno electrónico, incluyendo la exportación de soluciones digitales kazajas avanzadas.

Por su parte, Salvador Valdés Mesa transmitió a Kassym-Jomart Tokayev los saludos de su homólogo cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez y le expresó la voluntad del gobierno cubano de fortalecer los lazos comerciales y económicos entre ambos países.

En la reunión, también se destacó el potencial para ampliar la cooperación mutuamente beneficiosa en áreas prometedoras como la medicina y la industria biofarmacéutica.

Asimismo, se abordaron las oportunidades para profundizar aún más los lazos comerciales, culturales y humanitarios entre el archipiélago caribeño y el país de Asia Central.