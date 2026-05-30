Frank País, un centro ortopédico de referencia que da pasos en el camino de la transformación digital

Tomado de Granma /

El Complejo Científico Ortopédico Internacional Frank País avanza en el proceso de transformación digital. El Presidente Díaz-Canel visitó la institución, fundada por Fidel, y que mantiene la huella del querido profesor Álvarez Cambra.

intercambio que se produjo entre el mandatario y los directivos y trabajadores del centro, como en las declaraciones ofrecidas al equipo de Comunicación de la Presidencia, el Dr. Osvaldo García Martínez, director del Complejo Científico Ortopédico Internacional Frank País, se refirió a los desafíos cotidianos de todos los especialistas y trabajadores del centro médico, docente y científico, para lograr resultados de excelencia en el tratamiento a los pacientes.

En ese sentido, subrayó que, pese a la actual situación energética y el recrudecimiento del bloqueo, «nos mantenemos con un alto nivel de actividad, cumpliendo sobre todo la actividad quirúrgica que es el centro del funcionamiento y de los tratamientos que curan en nuestra institución, y el resto de las cuestiones que se van haciendo en las salas de hospitalización, en los puestos de enfermería, en toda la vitalidad del hospital».

Hay muchos ejemplos de cómo sortear creativamente estas dificultades —narró el doctor—, porque muchas veces hay que esterilizar material en otras instituciones, muchas veces hay que adaptar y crear o transformar dispositivos para el tratamiento de los pacientes que se pueden hacer aquí o con aliados estratégicos que tenemos, y de esa manera nos mantenemos con un alto nivel de consulta externa y de atención.

«Nos ha apoyado mucho la transformación digital en estos tiempos —enfatizó—, porque realmente estamos conectados a la red nacional de telecomunicaciones que tiene el Minsap, y eso favorece mucho el tratamiento de pacientes en todo el país. Además, también se utiliza esa vía para las consultas de los médicos de las provincias sobre algún caso puntual que requiera ser evaluado con nosotros».