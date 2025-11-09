Revitalizar el polo productivo Valle del Yabú, empeño para la Agricultura en Villa Clara

✍🏻📸Oscar Salabarría/CMHW

Uno de los principales empeños para la agricultura en Villa Clara es revitalizar el icónico polo productivo Valle del Yabú.

Ese fue el llamado de la presidenta del Consejo de Defensa Provincial Susely Morfa González y de la vicepresidenta de este órgano, Milaxy Yanet Sánchez Armas, al despuntar los primeros rayos de sol este domingo.

Acompañadas por el delegado del la Agricultura en la provincia, ingeniero Yhosvany Martín Peña, y demás autoridades del sector a todos los niveles, así como productores de la empresa, las máximas autoridades villaclareñas, recorrieron áreas que hoy deben transformarse en beneficio del pueblo, insistieron más de una vez Morfa González y Sánchez Armas.

El polo productivo Valle del Yabú cuenta con 2 mil 154 hectáreas dedicadas a cultivos varios e integradas en las diversas formas productivas que funcionan en la Agricultura cubana actualmente, aunque potenciar la estatal, ha sido determinante.

Alcanzar rendimientos agropecuarios sostenidos con una alta productividad y alto valor agregado, que permita abastecer de alimentos a los pobladores de la ciudad de Santa Clara, «sigue siendo un reto que vamos a vencer con la fuerza de todas nuestras manos», aseguró la presidenta del Consejo de Defensa en esta central geografía Susely Morfa González.