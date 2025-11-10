Próximo frente frío se sentirá en Villa Clara

✍🏻 Ricardo R. González

Foto del autor y cortesía del CMP

Un frente frío afectará nuestra área desde esta tarde y noche del lunes que generará actividad de lluvias y chubascos aislados como preámbulo en la provincia.

El especialista Conrado Álvarez Delgado, del Centro Meteorológico Provincial (CMP), señaló que no se esperan acumulados significativos de precipitaciones, solo el derivado del efecto del frente, mas sí provocará un sustancial cambio de tiempo a partir de la próxima madrugada porque acompañan vientos del noroeste al norte moderados entre 20-35 km/h hasta 40 km/h sostenidos con rachas superiores en el sector costero.

Ello pudiera ocasionar marejadas en la costa norte con peligro para la navegación en embarcaciones pequeñas, incluso no se descartan situaciones complejas que incidan en el malecón habanero.

«El efecto del viento —precisa Conrado—producirá una sensación térmica diferente. Se pronostican máximas, a partir de este martes, sobre los 22 a 24 o C de temperatura ambiente, lo que al chocar el viento con la piel pudiera resultar de 18 o 19 o C, mientras las mínimas reportarían unos 16 o C o algo menor en la región montañosa, en tanto . las madrugadas en lo adelante se mantendrán en ese rango».

La semana traerá máximas aproximadas entre los 25 y 27 o C y las mínimas de 15 a 18 o C.

Ante este panorama Álvarez Delgado insistió en no descuidar los efectos biometeorológicos a partir del cambio brusco de las temperaturas, por lo que llamó a extremar los cuidados en personas alérgicas, asmáticos, y quienes manifiesten vulnerabilidades ante la frialdad.

