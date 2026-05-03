Materializó Villa Clara cambio de matriz energética en la radio

Tomado de ACN

El cambio de matriz energética en el Sistema Provincial de Radio, la rehabilitación integral del Consultorio del Médico de la Familia, ubicado en el consejo popular Hatillo, perteneciente al municipio Santa Clara, y la celebración de los 25 años del Centro de Estudios y Servicios Ambientales destacaron esta semana en la agenda noticiosa villaclareña.

Alexánder Jiménez Díaz, director del sistema radial en el territorio, declaró a la ACN que la iniciativa beneficia a las seis emisoras del territorio, incluida Radio Caibarién que actualmente transmite desde la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) en ese municipio.

La instalación de los seis módulos de paneles fotovoltaicos, dijo, garantizará la calidad y durabilidad de la programación que se transmite por ese medio de comunicación.