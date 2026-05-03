Condena Red de Intelectuales amenazas imperialistas contra Cuba

Tomado ACN

La Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad (REDH) condenó este sábado las recientes amenazas militares y sanciones anunciadas por el gobierno de Donald Trump contra Cuba, que refuerzan el bloqueo económico, comercial y financiero.

Por su importancia, la Agencia Cubana de Noticias ofrece íntegramente el texto.

RED DE INTELECTUALES Y ARTISTAS EN DEFENSA DE LA HUMANIDAD

Comunicado de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad (REDH) contra las nuevas amenazas del gobierno de Estados Unidos contra la hermana República de Cuba

La Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad (REDH) denuncia las recientes amenazas militares del gobierno de Donald Trump contra Cuba, así como las nuevas sanciones que profundizan el bloqueo imperialista. Mientras la humanidad clama por paz, cooperación y respeto al Derecho Internacional, la administración Trumpista responde con la lógica del terrorismo de Estado: el reforzamiento del criminal bloqueo económico, comercial y financiero, y la persecución de cualquier transacción financiera que ose acercarse a la isla. Esto no responde a lógica política alguna, sino a la acción coercitiva de un poder imperial que recurre a la fuerza para intentar anular la soberanía y la dignidad de un pueblo.

La REDH expresa su más amplio respaldo al Gobierno y al pueblo de Cuba, reconociendo su derecho inalienable a la autodeterminación y a construir su propio destino sin injerencias externas. Los intentos de doblegar la voluntad de un país entero a través del hambre y la asfixia económica no solo son inmorales, sino que están condenados al fracaso frente a la dignidad, la resistencia y el legado de lucha de sus héroes y mártires.

Hacemos un llamado urgente a todos los intelectuales, académicos, artistas, a la comunidad internacional, a los gobiernos, a los movimientos sociales y a los pueblos del mundo a pronunciarse y a cerrar filas en apoyo a Cuba. Exigimos el cese inmediato e incondicional del criminal y genocida bloqueo económico, comercial y financiero, y la eliminación de estas nuevas sanciones que violan la Carta de las Naciones Unidas. La solidaridad entre los pueblos será más fuerte que el odio y la ambición del imperio. ¡Cuba no está sola! ¡Viva la dignidad de los pueblos!

#HumanidadConCuba

Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad (REDH)