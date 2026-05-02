Santa Clara vive una intensa jornada danzaria

Una jornada músico danzaria se hizo en vivo, en el centro cultural El Mejunje, con el propósito de homenajear en Santa Clara, a la compañía folclórica Oche, en su aniversario.

En homenaje, y dentro de la Jornada de aniversario de la compañía folclórica Oche, se programó una presentación especial uniendo en el escenario del Mejunje de Silverio, a artistas profesionales y aficionados pertenecientes a grupos de la provincia y también una selección de alumnos de la Enseñanza Artística.

El rigor de las compañías Oche y Baila Cuba, junto al aprendizaje y disciplina de las academias de ballet y danza del centro para la enseñanza artística, hicieron posible un espectáculo de calidad, dónde lo principal fue socializar con respeto lo aprendido y agradecer a los maestros tantas horas de desvelo enseñando las herramientas de una disciplina como la Danza, que a través del movimiento, hace hablar al cuerpo.