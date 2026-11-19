✍️📷 Oscar Salabarría

La Dirección Territorial de ETECSA en Villa Clara labora en el montaje de la primera parada tecnológica de la provincia, la cual ofrecerá energía fotovoltaica a la radiobase del Consejo Popular Base Aérea de Santa Clara.

El ensamblaje de la moderna estación, que incluirá puertos USB, está a cargo de la mipyme villaclareña Eléctrica Total, que también asume la instalación de un sistema de energía limpia en el Aeropuerto Internacional Abel Santamaría, con el propósito de garantizar las comunicaciones en ese enclave.

Además, la entrada a esa comunidad quedará iluminada con lámparas solares. Todo este movimiento constructivo ha sido acogido favorablemente por los pobladores de la zona.