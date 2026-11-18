«Para que siga existiendo Revolución, para que se siga construyendo el socialismo en nuestro país, para que podamos vencer este cerco energético y este bloqueo recrudecido y salgamos fortalecidos con todo lo que estamos tratando de hacer, es muy importante la participación de nuestros estudiantes», afirmó el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

El Jefe de Estado ratificó ese principio permanente de la Revolución ante cerca de un centenar de alumnas y alumnos que cursan la enseñanza media y superior, con quienes sostuvo un encuentro en la tarde de este 17 de noviembre, en el Palacio de la Revolución, para conmemorar el Día Internacional del Estudiante.

Tras escuchar e intercambiar con cerca de una veintena de muchachas y muchachos que quisieron compartir en el encuentro sus experiencias de vida en los momentos que vive el país, Díaz-Canel resaltó el aporte que están dando hoy los estudiantes «desde sus escenarios de participación como jóvenes cubanos en Revolución».

Y así ha sido —les dijo— la participación de los jóvenes en todos estos años, porque «en un día como hoy, el mejor homenaje es participar, es pensar en el país, es que ustedes, como jóvenes, defiendan el país, defiendan la Revolución», resaltó el Presidente tras felicitarlos por el Día Internacional del Estudiante y por estar hoy «metidos en pie en las prioridades del país».

Al intercambio asistió una representación de miembros de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM) y la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), de preuniversitarios, politécnicos y centros de altos estudios, tanto generales como de las artes, el deporte, las ciencias médicas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, incluyendo integrantes del equipo juvenil de Béisbol Cinco, que se tituló campeón en los recién celebrados Juegos Olímpicos de la Juventud.

La celebración, que tuvo como invitados especiales a estudiantes palestinos, también estuvo encabezada por el miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda; el viceprimer ministro Eduardo Martínez Díaz, y la primera secretaria de la UJC, Meyvis Estévez Echeverría. También asistieron otros dirigentes del Partido, el Gobierno y ministros de los organismos formadores.

ESTUDIAR TAMBIÉN ES APORTAR

En un diálogo que moderó Elisbel Durán Borroto, miembro del Buró Nacional de la UJC y quien atiende el sector educacional de la Juventud Comunista, el primero en intervenir fue Julio Ángel Maceo, presidente nacional de la FEEM, quien patentizó el compromiso del estudiantado de la enseñanza media con las tareas del país, de las que son protagonistas en todo lo que les corresponde, empezando por el estudio, la superación académica y la investigación estudiantil.

Idanis, cadete de quinto año del Instituto Superior del Ministerio del Interior Eliseo Reyes Rodríguez, Capitán San Luis, expuso cómo se están vinculando los estudiantes de ese centro de altos estudios a diferentes barriadas de la capital como parte de la Red Juvenil Comunitaria, y el aporte que realizan en favor de la disciplina social, el no consumo de drogas y otras acciones vinculadas a sus especialidades.

Rocío, cadete de sexto año de la Universidad Médica de las FAR, describió proyectos sociales de los que forman parte, incluido el apoyo en escuelas primarias, donde desarrollan círculos de interés y colaboran con la educación de niñas y niños.

Migdalia, estudiante de Ciencias Médicas y alumna de la Facultad del Hospital Universitario Calixto García, explicó la iniciativa Farmajoven, dirigida a la donación de medicinas, en especial a personas en situación de vulnerabilidad y ancianos, lo que está generando un amplio movimiento solidario en cada comunidad, donde no solo la gente acude a las ferias que organizan en busca de medicinas que necesitan, sino que otros están haciendo sus propias donaciones para que la iniciativa siga creciendo.

Alejandro, alumno de cuarto año en la UCI, habló sobre el desarrollo de un proyecto de ciencia e innovación de conjunto con la Universidad de Camagüey dirigido a la enseñanza de matemáticas desde un nuevo enfoque, y a contribuir a la formación de las nuevas generaciones ante el advenimiento de la Industria 5.0.

Erick, estudiante de Ingeniería Hidráulica de la CUJAE, comentó la contribución de estudiantes de esta facultad a la búsqueda de soluciones para el abasto de agua para comunidades de la provincia de Artemisa a través del uso de fuentes renovables de energía y otras innovaciones.

Especial momento del encuentro lo protagonizó el joven palestino Saleh Hethnawi, quien llegó a Cuba en 2021 para estudiar medicina y ya está cerca de graduarse.

«Nuestra presencia aquí —dijo— no es algo casual, es porque Cuba ha garantizado el derecho a la educación de cientos y cientos de jóvenes palestinos en el transcurso de muchos años, y eso es algo que nuestro pueblo siempre ha agradecido y agradecerá».

SIEMPRE EN REVOLUCIÓN

Tras recordar el surgimiento de las conmemoraciones por el Día Internacional del Estudiante, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, hizo un recorrido por la historia del movimiento estudiantil cubano.

Un movimiento que viene desde nuestras guerras de independencia, subrayó Díaz-Canel al recordar que muchos de nuestros próceres fueron excelentes estudiantes, como Céspedes, Agramonte y Martí.

Nuestros estudiantes —comentó— también estuvieron en las luchas de los años 30 contra los gobiernos corruptos de entonces, como parte de un movimiento formado por Mella, la FEU y la fundación del Partido Comunista. Y activos estuvieron los estudiantes de los años 50, la Generación del Centenario, con el Directorio Estudiantil Revolucionario. Nuestros jóvenes también estuvieron en el Moncada, en el exilio, en el Granma y después en la Sierra Maestra.

El Presidente cubano compartió con los estudiantes de los niveles medio y superior el protagonismo de estos adolescentes y jóvenes desde el Triunfo de la Revolución y la Campaña de Alfabetización, y cuando la Revolución tuvo que empezar a defenderse de los intereses perversos del imperialismo y asumir nuevas técnicas de combate, lo que llevó a que muchos se integraran a las FAR y al MININT.

En el encuentro por el Día Internacional del Estudiante, Díaz-Canel Bermúdez resaltó la presencia de jóvenes palestinos que cursan carreras en nuestro país. «Yo creo —señaló a propósito— que hoy Palestina y Cuba son la expresión más notable de lo que son las resiliencias de los pueblos que están decididos a defender su autodeterminación, su unidad, sus principios».

LA JUVENTUD ES PROTAGONISTA

Al subrayar el protagonismo de las y los estudiantes cubanos en las tareas que demanda la Revolución, el Primer Secretario del Comité Central del Partido resaltó la participación de estos en tres prioridades fundamentales de hoy: la defensa de la Revolución, la ciencia y la innovación, y el trabajo social comunitario.

Explicó cómo, ante el recrudecimiento del bloqueo, el cerco energético y la retórica elevada del imperialismo sobre la posibilidad de una agresión a Cuba, el país tuvo que decidir activar los componentes del sistema defensivo territorial y del sistema defensivo nacional y declarar todos los viernes días de la defensa, a lo cual se ha sumado el estudiantado en los lugares que les corresponden.

«Prepararnos para enfrentar la agresión es la mejor manera de alejarla—señaló Díaz-Canel—. Nosotros no somos un país que es amenaza para nadie, nosotros no agredimos ni amenazamos, nosotros somos un país de paz, pero nunca vamos a dejar que alguien se aventure a ocupar nuestra tierra y que alguien se aventure a destruir la Revolución», afirmó.

Al referirse a la implementación de las 176 Transformaciones Económicas y Sociales como parte de este proceso y a la necesidad de que estas se apliquen bien y empiecen a dar resultados tangibles en la vida de la familia cubana, Díaz-Canel hizo énfasis en la importancia de desarrollar un debate juvenil estudiantil en sus estructuras sobre estas transformaciones, para que se entiendan, se apoyen y se participe en su implementación.

Le explicó a los jóvenes que de los 23 ejes en que están estructuradas las Transformaciones, hay varios en que los jóvenes, y sobre todo los estudiantes, pueden ser abanderados.

Uno de ellos es —dijo— la ciencia y la innovación, que transversaliza todos los ejes. Un país como el nuestro —argumentó— tiene que salir adelante innovando y a partir de la investigación científica, y eso es parte de nuestra tradición, porque «tenemos como patrimonio de la nación cubana que siempre en nuestra historia el pensamiento científico ha estado a la par del pensamiento político».

Y —enfatizó— «quién mejor que los jóvenes para ser los abanderados de ese pensamiento científico, de ese pensamiento innovador». Eso —añadió— hay que asociarlo a una de las tareas fundamentales, a uno de los compromisos fundamentales que ustedes tienen que asumir, que es «la de estudiar, de adquirir conocimientos, de prepararse para la vida y que eso les permita después aportar al país. Ser buenos ciudadanos, personas de bien, revolucionarios. También buenos profesionales, buenos técnicos, buenos trabajadores».

Como otro eje que los estudiantes deben asumir como protagonistas, el Jefe de Estado se refirió a los procesos de transformación digital y del uso de la inteligencia artificial, los cuales «nos pueden llevar a procesos con más rendimiento, con más productividad, con más eficiencia, a modernizar el país».

Y quién mejor que los jóvenes, ustedes, «los nativos digitales» —afirmó— para impulsar la transformación digital y la inteligencia artificial. Creo —insistió— que es otra tarea que ustedes tienen que acoger como vanguardia, al igual que la comunicación social.

El Primer Secretario del Comité Central del Partido resaltó también la importante participación del estudiantado cubano a nivel comunitario como parte del movimiento Mi Barrio por la Patria y la Red Juvenil Comunitaria, a lo que ustedes —les dijo— están dando «un impulso y un toque muy particular».

«Con su trabajo en los barrios, incluyendo la atención a los vulnerables —apuntó—, ustedes están promoviendo la solidaridad también a nivel de barrio y esa es una tarea que enaltece la participación de los jóvenes cubanos».