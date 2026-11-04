Ley de la Vivienda en Cuba: Propiedad garantizada, nuevos actores y más derechos

transmisión es para recuperarla como vivienda.

También se regula la posibilidad de que un propietario acceda a un espacio edificado de otro, por ejemplo, al garaje de la casa del vecino.

En el contrato de compraventa de vivienda se pueden establecer cuantos pactos y condiciones quieran las partes.

Antes de la ley, por ejemplo, había que pagar el valor total de la compra; ahora se pueden pactar formas de pago, mensualidades, o cualquier pacto en correspondencia con los intereses de cada uno. También se regula la posibilidad de permutar la vivienda por una o más viviendas, pero también por otros bienes o derechos.

“Ese es un tema que ha traído criterios. Yo conocí personas que en un momento querían permutar la vivienda por un pacto y no lo podían hacer porque la ley no se lo permitía. Se puede. Se puede permutar la vivienda por otro bien o derecho, por supuesto. Tiene que haber una equivalencia económica entre estos bienes. El notario, a la hora de formalizar esos actos, tendrá en cuenta la equivalencia económica”, explicó.

Los notarios tienen una actuación fundamental en la aplicación de esta ley, porque todos los actos de las personas propietarias son ante notarios. Se eliminan autorizaciones previas reguladas en la ley anterior. Por ejemplo, para vender un terreno ya no hay que pedir autorización a la Dirección Provincial de Ordenamiento del Terreno Urbano. Si se quería ceder la azotea, hoy en la ley ya no es cesión de uso de azotea, sino cesión de la superficie de la azotea en propiedad, y se elimina la autorización previa establecida.

“La ley garantiza el derecho a la herencia. Se elimina una autorización que había que dar cuando la casa quedaba vacía, al fallecimiento del titular. Se elimina, o sea, ya la persona se garantiza el derecho pleno a la herencia como dice nuestra Constitución”, afirmó.

También se amplían los derechos de usufructuarios y arrendatarios. A los arrendatarios de vivienda estatal se les permite arrendar espacio de su vivienda, aunque no sean dueños. Los usufructuarios de vivienda también pueden arrendar espacio.

Sobre la vivienda vinculada y medio básico, dijo que fue uno de los temas más debatidos en el proceso de consulta por los criterios que llegaban. Se elimina el concepto de vivienda vinculada y medio básico; también se elimina el concepto solo de cubo. La vivienda es patrimonio de un organismo y este contrata con el trabajador en correspondencia con sus intereses. El contrato puede ser como opción de compra a los 15 años o, excepcionalmente, a los 10. Puede haber un contrato de arrendamiento temporal, un contrato de comodato u otro tipo de contratos regulados hoy en la legislación inmobiliaria.

La ley establece un término de dos años a partir de su vigencia para depurar todo el fondo de vivienda vinculada y medio básico de los organismos. En esos dos años, los organismos pueden decidir que esas viviendas pasen a ser propiedad de los trabajadores. Se ordena y se establece cómo hacer este proceso, porque ocurre mucho que el trabajador ya no es trabajador de la entidad, que está en otro lugar, o hay casos de jubilados a los que no se les ha dado la propiedad.

También hay casos de personas que se han ido a trabajar para otros organismos, y queda claro cómo actuar. “Dos años nosotros le estamos dando para la depuración. A los organismos. Concluidos esos dos años, no hay ni un día más de prórroga porque está desde la ley. Ya los organismos entonces tienen ordenado su patrimonio y a partir de ahí aplican las regulaciones que están en la ley, su reglamento, en relación con los derechos de las personas y las obligaciones de las entidades también”, precisó.

Velázquez consideró que lo más importante de todo esto es que se preparen los operadores del derecho para poder orientar correctamente a las personas sobre la conducta que deben seguir a partir de lo que a cada cual interesa.