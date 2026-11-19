“El arte es capaz de abrir puertas y nosotros estamos aquí para empujarlas”, fueron las palabras de los jóvenes instructores de arte de la brigada José Martí en el municipio Quemado de Güines, durante la jornada inaugural de la sesión del Consejo Municipal de la brigada en el territorio.

La brigada quemadense, liderada por la instructora Elizabeth Rivero, se reinventa para regalar el buen arte en medio de los complejos escenarios económicos y sociales que se viven. Así aseguraron los brigadistas que en los cinco consejos populares del municipio llevan sus unidades artísticas con variedad de propuestas culturales y recreativas, llegando hasta los más intrincados parajes de su geografía.

Entre las agrupaciones que hacen historia desde la concepción de propuestas que invitan al diálogo y dejan enseñanzas, destaca el proyecto cultural “Alas del corazón” de la comunidad Riquelme; el grupo de teatro” La edad de oro”; la iniciativa cultural”Carrusel de Colores ” y Tumbao Mix.

En el balance de trabajo del año 2026, los jóvenes con una mirada crítica a lo que aún falta por hacer, destacaron la fortaleza que representa la buena relación entre organismos como el INDER, Cultura, Educación, pero aún falta mucho por hacer, señalaron en el debate.

Entre las insatisfacciónes latentes sobresalen las deficiencias en la superación de algunos jóvenes y la débil captación de niños de noveno grado para carreras de superación artística. Para los brigadistas quemadenses, que son un grupo integrado por cuarenta y seis jovenes alegres y comprometidos con llevar la cultura a cada rincón del municipio, el arte es el latir de una comunidad: es el mejor vehículo para la transformación de realidades, por lo que es la cultura la mejor forma de hacer Revolución. A destacó Elizabeth Rivero, al dirigiese a los presentes después de ser ratificada en el cargo de Presidente de la brigada Municipal de instructores de arte en este territorio.