✍️Oscar Salabarría Martínez

A la heladería Coppelia de Santa Clara, regresaron las máximas autoridades de la provincia para constatar avances en la reparación capital de su planta baja.

El segundo nivel tiene que comenzar a prestar servicios de inmediato, indicó la integrante del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su primera secretaria en Villa Clara, Susely Morfa González, al tiempo que insistió en la calidad y los precios del helado, los cuales deben ser asequibles a la la población.

En este sentido, la gobernadora villaclareña Milaxy Yanet Sanchez Armas, dijo que el Coppelia abrirá antes que concluya el año y lo hará con disímiles prestaciones, como merecen los villaclareños, «será una obra de gran impacto social en saludo al Aniversario 68 del Triunfo de la Revolución», sentenció.

Al llegar al Complejo gastronómico Burguercentro, insistieron en diversificar las ofertas de línea económica, sobre todo pensando en los centros educacionales que se encuentran ubicados en el propio Parque Vidal. En tal sentido, se confecciona una carta con panes y refrescos a precios diferenciados.

En el Recreo, una casa especializada en la elaboración de hamburguesas, Roig Eduardo López Pérez, el administrador, explicó cómo han logrado bajar los precios de todos sus productos.

Antes de concluir su visita a esta emblemática instalación, la Secretaria y la Gobernadora pidieron un fuerte aplauso para sus trabajadores y la administración, por acercar cada vez más al pueblo, un servicio de calidad y más asequible.

Las acciones que hoy tienen lugar en el centro histórico de San Clara persiguen mantener la elegancia patrimonial de un entorno declarado Monumento Nacional e incidir directamente en el bienestar de lugareños y de cientos de visitantes que todos los días llegan a la hermosa ciudad de Marta y del Che.