La situación epidemiológica del municipio de Camajuaní, en la provincia de Villa Clara, mantiene una tendencia que las autoridades sanitarias califican de no comprometedora. De momento se realizan estudios de todos los casos febriles procedentes de los consultorios médicos de la familia o los pacientes del cuerpo de guardia, para darle seguimiento con vistas a diagnosticar el tipo de arbovirosis (dengue, chikungunya, zika o cualquier otra) y se pueda realizar un diagnóstico a tiempo.

Las acciones de control y prevención enfrentan un obstáculo adicional: las limitaciones de recursos para realizar las fumigaciones necesarias. Ante este escenario, la colaboración de los trabajadores de la gestión no estatal se ha convertido en un factor clave para reforzar las labores de saneamiento y control del vector.

Un ejemplo concreto de esa cooperación se registró en la comunidad de Arroyo Frío, donde la incidencia era elevada y se logró realizar fumigaciones gracias al apoyo de la MIPYME “Los Buenos”, una muestra de cómo la participación del sector no estatal puede contribuir a enfrentar la situación epidemiológica en el municipio.

Las autoridades sanitarias insisten, sin embargo, en que ninguna acción institucional será suficiente sin el concurso de la población. Por ello, reiteran el llamado a la responsabilidad individual: eliminar los criaderos de mosquitos en los hogares, mantener la higiene en los entornos y acudir a los servicios de salud ante la aparición de síntomas compatibles con estas enfermedades.

En un contexto donde los recursos escasean, la prevención desde el hogar y la colaboración entre todos los actores de la sociedad —estatales y no estatales— se perfilan como las herramientas más eficaces para frenar el avance de la arbovirosis en Camajuaní.