Con una demostración de habilidades, talento y entusiasmo, la familia deportiva de Camajuaní conmemoró el Día de la Cultura Física y el Deporte, con un acto gimnastico deportivo Cultural donde participaron todas las escuelas del municipio.

La jornada reunió a exponentes de diferentes disciplinas deportivas del territorio, quienes compartieron con el público muestras de las principales habilidades y destrezas que distinguen cada especialidad.

Las composiciones gimnásticas aportaron dinamismo y colorido a la celebración, mientras que las representaciones de los distintos deportes del municipio evidenciaron el trabajo que se desarrolla en la promoción de la actividad física y la formación deportiva.

Uno de los momentos más significativos del encuentro fue el reconocimiento al destacado árbitro internacional Leonel García, en homenaje a su trayectoria y valioso aporte al deporte, llevando el nombre de Camajuaní a escenarios competitivos más allá de nuestras fronteras.

Más que una celebración, la iniciativa constituyó una oportunidad para resaltar la importancia del ejercicio físico, la práctica sistemática del deporte y su contribución al bienestar y la calidad de vida de la población.

Una vez más, Camajuaní ratifica que el deporte es mucho más que competencia: es salud, formación, entrega y orgullo para su pueblo.