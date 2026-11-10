Enfrenta Villa Clara a la Isla de la Juventud en la Serie Nacional de Béisbol

✍️Dairon Pérez Urbano/ CMHW

Este martes comienzan los segundos topes particulares de la etapa intergrupal de la sexagésimo quinta Serie Nacional de Béisbol.

Los Leopardos Azucareros de Villa Clara enfrentarán a los Piratas de la Isla de la Juventud en el estadio Cristóbal Labra de Nueva Gerona.

Los choques serán martes, miércoles, jueves, sábado y domingo, siempre a la 1.30 de la tarde y con transmisión de CMHW, en cadena con la revista Hasta el último out de Radio Caribe.

Los anaranjados tienen que luchar por lograr la barrida ante los pineros, para mantener opciones matemáticas de seguir luchando por la clasificación a los play off.

Los demás enfrentamientos desde este martes y hasta el próximo domingo serán entre los Elefantes de Cienfuegos y los Leones de Industriales, en el 5 de Septiembre de la Perla del Sur; los Vegueros de Pinar del Río visitan a los Cocodrilos de Matanzas y los Cazadores Artemisa reciben a los Huracanes de Mayabeque en el 26 de Julio.

Por la zona oriental los Cachorros de Holguín son anfitriones de los Gallos de Sancti Spíritus en el Calixto García; los Alazanes de Granma acogen a los Tigres de Ciego de Ávila en el Mártires de Bárbaros; las Avispas de Santiago de Cuba rivalizan con los Leñadores de Las Tunas en el Guillermón Moncada y los Toros de Camagüey visitan a los Indios de Guantánamo en en Nguyen Van Troi.

En occidente, domina Pinar del Río con balance de 22 victorias y siete reveses, escoltado por Matanzas (18-9), Industriales (17-10) y Cienfuegos (17-12) por ese orden, después se ubican Mayabeque (14-14), Villa Clara (10-16), Artemisa (10-19) e Isla de la Juventud (3-24).

En el oriente, los Leñadores comandan con 20 y 9, seguidos por Holguín (17-11), Santiago de Cuba (16-12), Granma (15-14), Sancti Spíritus y Ciego de Ávila, ambos con (14-15), más alejados Camagüey (12-17) y Guantánamo (7-22).