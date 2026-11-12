Festival de Cine de Invierno: un sueño que permanece

✍️📷 Leonor Esther Martínez/ CMHW

Suscribiendo su slogan “Un sueño que permanece”, este miércoles inició en Santa Clara la edición 43 del Festival de Invierno dedicado al medio siglo del Cine Club Cubanacán.

Durante cinco décadas, cientos de cinéfilos lo han integrado para formarse como camarógrafos, luminotécnicos, actores, directores, fotógrafos, críticos, y todos —dentro y fuera del país— agradecen al Cubanacán sus conocimientos.

La bóveda del club atesora unas mil obras, las más notorias salvadas por el proceso de digitalización emprendido por los Archivistas Salvajes en la Escuela de Cine de San Sebastián, España.

Y la edición 43 del Festival se logró, a pesar de todas las dificultades actuales, pero voluntades, hay unidas para ello.

Este año durante el Festival serán exhibidos 17 estrenos del Club anfitrión, y en la cita teórica de este jueves en el Foro Agesta de la Uneac será abordado un tema esencial de nuestros días: la inteligencia artificial en la realización audiovisual.

La visualización de obras, sin carácter competitivo, será en la tarde del jueves y la mañana del viernes, en la sala de video del cine teatro “Camilo Cienfuegos”

En la ceremonia de apertura, donde estuvieron presentes autoridades del Partido, Cultura provincial, los centros de Cine y la Música en Villa Clara, fueron agasajados la actriz Eslinda Núñez y el director Manuel Herrera, Premios Nacionales de Cine, quienes iniciaron precisamente en Santa Clara su pródiga carrera en el séptimo arte.

Con la entrega de reconocimientos, la edición 43 del Festival de Invierno concluirá en la tarde del viernes en el Cine Rotonda, de Santa Clara.