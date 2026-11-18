✍️📷Oscar Salabarría Martínez

Hasta el proyecto de desarrollo local Agua Purita en el villaclareño municipio de Ranchuelo llegaron hoy Susely Morfa González y Milaxy Yanet Sánchez Armas, primera secretaria del comité provincial del Partido Comunista de Cuba y gobernadora de Villa Clara, respectivamente, para constatar algunas de las iniciativas de impacto social que ya implementa este emprendimiento.

Allí, Reinaldo Andino González y Ernesto Yander Torres Matos, líderes del proyecto, comentaron sobre la ejecución de una guagua que se transforma en cafetería, completamente fotovoltaica que brindará servicio 24 horas en el kilómetro de la autopista nacional a la entrada de la localidad.

Además, las autoridades villaclareñas presenciaron el proceso de transformación de antiguas cabinas telefónicas que próximamente, bajo el sello de la mediana empresa Eléctrica Total, servirán como puntos de carga en el parque Vidal de la urbe capital provincial.

Agua Purita, además de su tradicional servicio de venta de agua a la población, apoya a pacientes de enfermedades renales y gastrointestinales con el acceso gratuito a este líquido de primerísima calidad, libre de impurezas.

Más que un simple negocio se trata de un proyecto educativo que busca crear conciencia en la comunidad.