Cuba queda fuera de la superronda del Mundial sub-23 tras caer por nocaut en cinco entradas ante Venezuela

Las últimas esperanzas cubanas de avanzar a la superronda quedaron sepultadas este lunes al caer ante Venezuela, un rival que conservó su liderazgo invicto y mostró total dominio del juego en la VI Copa Mundial sub-23 de béisbol.

El partido concluyó por nocaut en cinco entradas con marcador de 10-0, resultado que mantuvo a los lanzadores venezolanos sin permitir carreras en todo el torneo.

Los sudamericanos exhibieron poder ofensivo con par de jonrones de Lewis José Castillo, uno de ellos con las bases llenas; picheo de prestaciones superiores en velocidad y herramientas, además de un juego muy divertido todo el tiempo en el campo y la banca.

‎Un paquete de siete vueltas en el segundo inning puso la sentencia al duelo, cuando se combinaron el ataque rival, coronado con el Grand Slam, imprecisas ejecuciones en los fundamentos defensivos y un picheo poco efectivo.

Castillo había adelantado a los suyos en el primer inning con un soberbio palo de vuelta entera ante el perdedor Fher Cejas por el jardín izquierdo del estadio Roberto Clemente de esta ciudad, justo la zona más difícil aquí para esas conexiones por el sentido del viento.

Tras la salida de Cejas, el bullpen tampoco pudo aguantar a la fuerte artillería morocha, que tiene entre sus entrenadores de bateo a la leyenda de Grandes Ligas Miguel Cabrera.

A la ofensiva cubana le resultó muy difícil descifrar un picheo cuyo abridor, Alejandro Hidalgo, tiró dos entradas y le registraron envíos próximos a las 100 MpH.

Apenas ligaron jits los Carlos del equipo, Nieto y Chávez, aunque hubo otros buenos contactos ante una velocidad muy superior a la vista en la Serie Nacional.

Con balance de un triunfo y tres derrotas, Cuba saldrá mañana ante Gran Bretaña a un partido de puro trámite para concluir la fase de grupos, y a partir del próximo jueves buscará la mejor ubicación posible del séptimo al 12 en el ordenamiento final del torneo.

(Tomado de ACN)