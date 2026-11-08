Pinceles y colores en las montañas del Escambray villaclareño

Las montañas villaclareñas vivieron por estos días jornadas de creación por los artistas participantes en el acontecimiento más importante de la paisajística en Cuba: el Evento de Ramón.

La edición veintiséis del certamen estuvo dedicada al artista villaclareño Carlos Enríquez Gómez, uno de los pilares de la Vanguardia artística cubana.

Por segundo año, el Evento se desarrolló en el entorno montañés alrededor del Hotel Hanabanilla, con otras singularidades del paisaje, pero igualmente provocador y cautivante como el de Río Seibabo, sede tradicional por más de veinte años, en donde nació el proyecto por su promotor y fundador Ramón Fuentes Fuentes.

Participaron artistas de las Artes Plásticas de la región central y como parte del programa del evento, desarrollaron actividades de extensión en la comunidad, especialmente en la escuela primaria Mariana Grajales, con diversas acciones de intercambio con los estudiantes a partir de talleres de apreciación y concursos.

A veintiséis años de vida, el Evento de Ramón continúa apostando por la paisajística y defensa del medio ambiente en los ecosistemas montañosos.