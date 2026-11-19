Como parte de su permanente chequeo al proceso de implementación de las trasformaciones económicas y sociales aprobadas en el país; los responsables del Gobierno de los ejes temáticos 5 y 6, relacionados con las transformaciones en la autonomía municipal y en el sector energético, respectivamente, rindieron cuenta este miércoles ante el Consejo de Estado de la situación actual de su ejecución y de sus primeros impactos, durante la sesión ordinaria encabezada por el Presidente de este órgano, Esteban Lazo Hernández, y con la participación del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y del primer ministro Manuel Marrero Cruz.

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En la introducción a este tema, el Jefe de Gobierno cubano informó sobre los avances en la implementación de las transformaciones económicas y sociales. Al respecto, explicó que en esta etapa se han consolidado las acciones de capacitación sobre los ejes temáticos mediante seminarios, entrenamientos y recorridos por provincias y municipios, destacándose la realización de reuniones con los consejos provinciales del Poder Popular de carácter extraordinario en seis provincias en los que se constató el sistema de trabajo desarrollado y el cumplimiento de los indicadores del Programa Económico y Social del Gobierno y de las transformaciones, así como los principales avances y desafíos de este proceso.

Marrero Cruz refirió que continúan desarrollándose las visitas de la estructura auxiliar del Comité Central del Partido a los ministerios, con la participación de un equipo del Gobierno, para la evaluación de las transformaciones económicas y sociales.

Por otra parte, subrayó que ya han sido publicadas 132 normas jurídicas relacionadas con este proceso y otras se encuentran en fase de elaboración; al tiempo que precisó que se halla en fase final la propuesta de Plan y Presupuesto del Estado para el año 2027 en la que se incorporan los impactos de las transformaciones económicas y sociales, los aportes de la discusión con los trabajadores, mayor autonomía financiera de las empresas estatales, entre otros aspectos.

Esteban Lazo informó a los integrantes de este órgano que los días 11 y 12 de noviembre las comisiones parlamentarias realizaron, en el Capitolio Nacional, un control parcial del acuerdo X-168 sobre las transformaciones económicas y sociales.

«En este ejercicio rindieron cuenta los responsables de los ejes 1, 7 y 19 referidos a las transformaciones en el modelo de gestión de los actores económicos, la recuperación agrícola y las transformaciones en el comercio y la gastronomía. Los análisis realizados tuvieron como antecedentes las visitas efectuadas por 222 diputados a 1650 entidades de todo el país, además de los criterios recogidos en los intercambios sostenidos con directivos, trabajadores y población en general donde fueron evaluadas 89 transformaciones.

«Fueron debates críticos y constructivos identificando las potencialidades que desde las propias transformaciones existen para avanzar y alcanzar mejores resultados en el desempeño de la empresa estatal socialista, la recuperación de capacidades productivas, el encadenamiento con los actores económicos no estatales, el uso y óptima explotación de las tierras, la recuperación del comercio minorista con las variantes que ofrecen las transformaciones, entre otros aspectos», manifestó el titular del legislativo cubano.

En la jornada, Nancy Acosta Hernández, jefa de la Oficina de Atención a las Administraciones Locales del Consejo de Ministros, rindió cuenta sobre los avances en la implementación del eje temático 5 relativo a las transformaciones en la autonomía municipal, conformado por nueve transformaciones dentro de las que consideran 11 competencias que se descentralizan a los municipios y se definen 18 indicadores para medir su avance.

En este sentido, detalló los resultados alcanzados hasta la fecha por cada uno de estos indicadores y las acciones con vistas a alcanzar mayor nivel de integración, coordinación y control en aspectos clave como la planificación estratégica, las Estrategias de Desarrollo Territorial, el ordenamiento territorial y urbanismo, la soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional, el fomento del desarrollo económico local, atención social y prestación de servicios sociales, gobernanza, control popular y participación ciudadana, entre otros tópicos de interés.

En el debate trascendió que continúa siendo una prioridad alcanzar mayor participación e integración del ecosistema de actores en el desarrollo económico y social local, de los colectivos laborales y de la población en general.

En tanto, Carlos Rafael Fuentes León, presidente de la Comisión de Atención a los Órganos Locales del Poder Popular de la Asamblea Nacional del Poder Popular, presentó al Consejo de Estado el dictamen sobre el informe correspondiente.

«La implementación integral de las transformaciones económicas y sociales incluidas en este eje 5, dirigidas al fortalecimiento de la autonomía municipal, es determinante para alcanzar el modelo de municipio autosustentable, eficiente y propositivo que este momento histórico demanda», argumentó durante su intervención.

A su vez, ponderó que las conclusiones recogidas en el informe de este eje temático tienen una alta coincidencia con las apreciaciones derivadas de las acciones desarrolladas por el grupo de trabajo creado por indicación del Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular para acompañar en su preparación a las asambleas municipales, sus comisiones de trabajo, los consejos populares y los consejos de la Administración.

«Este grupo de trabajo ha recorrido 14 provincias y 32 municipios, en los que se ha podido intercambiar con más 1 800 de esos directivos. En los municipios y provincias se han realizado, además, intercambios con la población y los trabajadores en comunidades, centros de producción y de prestación de servicios sociales, donde han participado más de 4 500 compatriotas, para comprobar su conocimiento de las transformaciones», concluyó Fuentes León.

Posteriormente, Vicente de la O Levy, ministro de Energía y Minas, rindió cuenta ante el Consejo de Estado sobre las transformaciones en el sector energético; mientras que la Comisión de Industria, Construcciones y Energía del Parlamento cubano, presentó el dictamen correspondiente y las propuestas de recomendaciones y de acuerdos, a fin de seguir avanzando en este tema.

«Los diputados de la Comisión de Industria, Construcciones y Energía, en cumplimiento de las funciones que tenemos asignadas, hemos mantenido durante toda la etapa vínculo con el organismo para el control a las acciones desarrolladas. Se ha participado en reuniones de trabajo del organismo, en Consejos Energéticos desde nivel nacional hasta municipal, se han visitado Empresas Eléctricas provinciales y municipales, encuentros con trabajadores en empresas del sector industrial y con el Consejo de la Administración de algunos territorios, entre otras acciones.

«Recientemente en los talleres regionales sobre Transición Energética y en los encuentro realizados por el Ministro con el sistema empresarial de todo el país, hubo presencia de diputados de la Comisión», compartió la titular de esta comisión parlamentaria, Magda Ileana Pérez Matos.

En la sesión ordinaria del Consejo de Estado; el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, informó respecto al estimado del Presupuesto del año 2026 y la propuesta de ajuste del déficit fiscal. Teniendo en cuenta el desafiante escenario del país en la actualidad, caracterizado por el recrudecimiento del bloqueo, el cerco energético y demás medidas coercitivas unilaterales impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos, fue aprobado el decreto ley «Modificativo de la Ley 181 “Del Presupuesto del Estado para el año 2026”», de 18 de diciembre de 2025.

En la jornada, en la que participaron también los directivos de las comisiones parlamentarias, fueron chequeados los acuerdos adoptados por este órgano en sus reuniones previas.