Jornada de trabajo voluntario en Encrucijada
Cientos de encrucijadenses unieron sus esfuerzos para participar en una jornada de trabajo voluntario en la Finca agámica de Cultivos Varios de la UEB «Agricultura Urbana», perteneciente a la Empresa Agroindustrial de Granos «Emilio Córdova».
Entre las producciones de la Finca están los clones de yuca, plátanos y boniatos, para el desarrollo de las siembras en las áreas productivas con semillas multiplicadas en el propio municipio, así como la obtención de viandas destinadas a la alimentación del pueblo.
Las labores voluntarias estuvieron encaminadas a la siembra de semillas, especificamente a la plantación de boniatos, cuyos clones serán utilizados en las diferentes unidades productoras del territorio y los tuberculos obtenidos de esa siembra a la alimentación de los pobladores.
Varias hectáreas fueron plantadas, las que según su ciclo productivo deberán rendir cosecha a finales de junio de este 2026.
