Presidenta mexicana anuncia que no hay bloqueos en carreteras del país: “Hay más tranquilidad

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, comenzó su conferencia de prensa anunciando que ya no hay bloqueos en ninguna carretera del país tras tras la muerte de Nemesio “El Mencho” Oseguera este domingo.

“El día de hoy amanecimos sin ningún bloqueo en ninguna de las carreteras y prácticamente se ha restablecido toda la actividad”, comentó.

Y agregó: “Lo más importante en este momento es garantizar la paz y la seguridad”.

Sheinbaum ha señalado que lo más importante ahora es “garantizar la paz y la seguridad de todo México” y ha apuntado que este lunes “hay más tranquilidad”: “Podemos estar tranquilos de que se está resguardando la paz y la normalidad”.

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, de 59 años, falleció cuando era trasladado vía aérea a la Ciudad de México por fuerzas federales tras un operativo en el municipio de Tapalpa, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco (oeste).

El operativo en esa zona rural derivó en un enfrentamiento armado en el que militares repelieron una agresión, con saldo de ocho presuntos integrantes del CJNG muertos -incluido el propio líder-, dos detenidos y el aseguramiento de armamento de alto poder y vehículos blindados, incluidos lanzacohetes, según el Ejército.

En respuesta a la acción, comenzaron los llamados “narcobloqueos” en distintos puntos del sur de Jalisco, cuna del CJNG, con vehículos incendiados y carreteras cerradas. Sheinbaum ha asegurado que este lunes “todas las carreteras están libres” y se puede circular con normalidad.

(Con información de agencias y medios )