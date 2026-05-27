Agroazucareros villaclareños dijeron presente y se sumaron al respaldo a Raúl

Tomado CMHW/

El emblemático Parque Leoncio Vidal, en el corazón de la ciudad de Santa Clara, fue testigo de la Tribuna Abierta donde el pueblo patentizó su respaldo al General de Ejército Raúl Castro, el compromiso con la Patria, su soberanía e independencia.

Allí, en medio de aquella oleada patriótica, la respuesta de agroazucareros villaclareños no se hizo esperar, patentizando el repudio y su rechazo a la acusación fraudulenta e ilegal del gobierno de Estados Unidos contra el líder revolucionario.

El escenario también fue propicio para condenar las órdenes ejecutivas del presidente de Estados Unidos Donald Trump y las medidas coercitivas unilaterales de esa administración, dirigidas a endurecer el cruel, inhumano y asfixiante bloqueo.

Agroazucareros villaclareños, como el resto de los trabajadores, fueron protagonistas de la emotiva y memorable jornada vivida este martes 26 de mayo, en la que dejaron claro su compromiso con la Patria, la Revolución y el rechazo a la vergonzosa acusación del departamento de justicia de Estados Unidos contra el General de Ejército Raúl Castro.