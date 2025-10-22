Jornada de Homenaje por aniversario 98 de Abel Santamaría Cuadrado

Un rico programa de actividades comprende la jornada de homenaje a la memoria del mártir del Moncada Abel Santamaria Cuadrado, hijo ilustre de este pueblo encrucijadense, quien estaría cumpliendo 98 años de edad.

La ocasión comprende actos realizados en las principales instituciones laborales del municipio, conversatorios sobre la memoria y el legado de Abel, entrevistas a personas seguidoras de sus ideas, así como reconocimientos a personalidades, declamación de poemas, interpretación de canciones y otras actividades político- culturales en recordación del más querido de los jóvenes de la generación del centenario.

Entre las prácticas culturales que se realizan cada año se encuentra la realización del concurso literario para niños y jóvenes Abel entre nosotros, promocionado por el museo casa Natal que lleva el nombre del joven asesinado posteriormente al Asalto a los Cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Cespedes y la toma del Hospital Saturnino Lora, en Santiago de Cuba.

En el evento, en la categoría de Redacción, se impuso Elain Daniel Monteagudo Sánchez, estudiante de sexto grado del centro “Mixto José Arcadio García” con la obra “Coincidencias del destino”, mientras que en poesía, “Homenaje a Abel”, de Jennifer Cabrera Betancourt de la ESBU Abel Santamaría Cuadrado fue seleccionada como la mejor obra.

En Pintura y Dibujo fue destacada por el jurado la obra “La vida de Abel”, de Keily Artiles Rosales.

Además se otorgaron varias menciones.