IV Feria de Innovación Uninova como parte de la V Conferencia Científica Internacional UCLV 2025

La IV Feria de Innovación Uninova 2025 comenzó como parte de la V Conferencia Científica Internacional UCLV 2025. El momento inaugural lo presidió la DraC. Alicia Alonso Becerra, viceministra de Educación Superior.

Cerca de una treintena de patrocinadores tuvieron un espacio en los stand de la IV Feria de Innovación, así como expositores de diferentes sectores.

La IV Feria de Innovación se organiza por la Empresa Interfaz SICTE S.A. una institución que se afianza en su gestión y oferta de soluciones científicas y académicas a los diferentes ámbitos de la sociedad.

En el marco de la feria se realizaron dos paneles especializados «La transformación digital y la inteligencia artificial en la innovación» e «Innovación y soberanía alimentaria» como parte de las actividades centrales de esta feria que tuvo dentro de sus motivaciones el centenario de Fidel Castro.

El vínculo con sectores productivos, la solución a demandas territoriales y la exhibición de resultados de investigaciones caracterizaron la jornada que demostró la pertinencia de la ciencia que se realiza desde las universidades cubanas.