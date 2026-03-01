Irán anunció ataques masivos contra Israel y al menos 27 bases estadounidenses

En respuesta al asesinato del ayatolá Ali Jameneí, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) anunció el lanzamiento de un ataque contra territorio israelí y al menos 27 bases estadounidenses en la región de Oriente Medio.

“Las Fuerzas Armadas tomarán una venganza diferente y contundente”, escribió el CGRI. “La sexta oleada de la operación Promesa Verdadera 4 se llevó a cabo con contundenciamediante extensos ataques con misiles y drones del CGRI contra los territorios ocupados y las bases militares estadounidenses en la región”, agregó.

De acuerdo a las fuerzas iraníes entre los objetivos del ataque se encuentranel cuartel general del ejército israelí en HaKirya, Tel Aviv, un complejo industrial de defensa en la misma ciudad y una base aérea en la capital israelí.

Ante el anuncio del CGRI, el Ejército israelí pidió a la población quedarse en lugares seguros hasta nueva orden, sin dar más detalles.

La cadena catarí Al Jazeera reportó haber escuchado “al menos 11 explosiones” en Doha, una situación que el medio constató con residentes de la capital catarí y sobre la que se desconocen más detalles hasta el momento.

Desde Catar, el Ministerio de Defensa local anunció que pudo prevenir “con éxito” el impacto de alrededor de 18 misiles que apuntaron a varias áreas del país.

Por su parte, el medio árabe Al Jazeera aseguró que las sirenas de alerta se habían activado en Kuwait e informó de explosiones en Dubai.

Al confirmarse la muerte del Líder Supremo de la Revolución Islámica, elpresidente del Parlamento iraní declaró “nos vengaremos de los estadounidenses e israelíes. Han traspasado nuestra línea roja”.

Más adelante afirmó que las fuerzas iraníes le asestarán golpes tan terribles que implorarán clemencia.

Irán confirmó la muerte del ayatolá Ali Jameneí, y prometió venganza con un castigo “duro y decisivo” a través de la mayor operación militar de su historia contra objetivos de EE.UU. e Israel.

Desde los ataques del sábado de EE.UU. e Israel contra Irán, Teherán ha atacado Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, entre otros, países aliados de Estados Unidos y donde tiene bases militares.

Ahmed Vahidi designado como comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica

Las Fuerzas Armadas de Irán pronto llevarían a cabo la operación ofensiva más contundente que haya tenido lugar en su historia contra Israel y Estados Unidos. Foto: Al Mayadeen.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) ha designado como nuevo comandante en jefe al general de división Ahmed Vahidi, después de que el teniente general Mohammad Pakpour muriera en los ataques perpetrados de manera conjunta por Estados Unidos e Israel, según reportan fuentes locales.

Vahidi ocupó el puesto de ministro de Defensa y Apoyo a las Fuerzas Armadas, fue el primer líder de la Fuerza Quds del CGRI y formó parte del Consejo de Discernimiento de Conveniencia como miembro pleno; resalta el papel que tuvo en la fundación del Ministerio de Inteligencia.

El ministerio de Defensa del país israelí comunicó el sábado por la mañana que se había lanzado un ataque “preventivo” contra el Estado Islámico de Irán con el supuesto objetivo de “eliminar las amenazas al Estado de Israel”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ratificó después que las fuerzas de Washington se habían sumado a la agresión contra la nación persa.

Como respuesta, Irán disparó una serie de misiles balísticos hacia Israel y contra bases militares estadounidenses localizadas en naciones del Medio Oriente.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, falleció mientras se realizaba la operación conjunta de Israel y Estados Unidos contra la nación persa.

Las Fuerzas Armadas de Irán, de acuerdo el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, pronto llevarían a cabo la operación ofensiva más contundente que haya tenido lugar en su historia contra Israel y Estados Unidos.

Hospital Gandhi, en Teherán, fue blanco de ataques aéreos

La agencia de noticias iraní Isna afirmó que el hospital Gandhi, situado al norte de Teherán, ha sido blanco de ataques aéreos este domingo, en el segundo día de una campaña de bombardeos contra Irán llevada a cabo por Israel y Estados Unidos.

«El hospital Gandhi de Teherán ha sido atacado por bombardeos aéreos sionistas estadounidenses», escribe Isna, mientras que las agencias Fars y Mizan han publicado un vídeo, que según afirman ha sido grabado en el centro, en el que se ven escombros en el suelo entre sillas de ruedas.

Dos han conifrmado a Reuters que el hospital había sufrido graves daños y que se estaba evacuando a los pacientes.

Un solo misil iraní dañó 40 edificios en Tel Aviv

El impacto de un único misil iraní causó daños en 40 edificios de Tel Aviv, informó el municipio de la ciudad ocupada.

Precisó que 200 israelíes de los inmuebles afectados se vieron obligados a abandonar sus hogares y fueron alojados en tres hoteles de la ciudad.

El canal israelí 12 señaló que el impacto del proyectil causó muertos y heridos, mientras el ejército de ocupación precisó que “el misil transportaba cientos de kilogramos de explosivos”.

La ciudad de Beit Shemesh, en las proximidades de Jerusalén Ocupada, amaneció este domingo con una destrucción de gran magnitud como consecuencia del impacto de misiles iraníes, en el marco de la respuesta a la agresión conjunta estadounidense-israelí.

Además, el portal israelí Walla citó a un responsable del Mando del Frente Interior del ejército israelí, quien advirtió que “afrontaremos días difíciles y llenos de desafíos”.

Las autoridades israelíes mantienen una férrea censura sobre los resultados de la respuesta militar iraní: el ejército ejerce un control riguroso sobre los medios de comunicación y advierte a la ciudadanía israelí contra la difusión de imágenes de daños o la revelación de la ubicación de los objetivos alcanzados.

(Tomado de Telesur)