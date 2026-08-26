Yarisleidis Cirilo se sube a la canoa mundialista

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La pista acuática de la ciudad polaca de Poznan vuelve a ser el epicentro del canotaje de velocidad mundial, y allí, entre la élite del planeta, emergerá en solitario la figura de Yarisleidis Cirilo.

La canoísta guantanamera, bronce olímpico en París 2024 y multimedallista del orbe, asumirá la responsabilidad de defender la bandera de Cuba en el Campeonato Mundial de Canotaje Sprint 2026, certamen que arranca hoy y se extenderá hasta el domingo 30 de agosto.

Cirilo, quien viajó a suelo europeo en óptima forma deportiva tras su contundente demostración en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 –donde conquistó tres coronas doradas–, saldrá al agua este jueves para disputar el segundo heat eliminatorio del c1 a 200 metros, su especialidad reina.

De acuerdo con el organigrama oficial del evento, la guantanamera iniciará su travesía remando desde el carril cinco. En su serie preliminar se medirá a representantes de Perú (Johana Padilla), Indonesia (Herlin Lali), China (Changwen Shuai), República Checa (Denisa Rahova), Portugal (Beatriz Fernandes), Azerbaiyán (Tetiana Smylovenko), China Taipéi (Shu-han Cai) y Singapur (Damia Ridwan).

Las seis primeras de cada heat avanzarán de forma directa a las semifinales, sumándose además los tres mejores cronos entre las competidoras que ocupen el séptimo escaño.

Esta prueba (c1-200 m) reunirá a las mejores exponentes de la disciplina a nivel global. Entre las principales rivales para vencer destacan la vigente monarca mundial, la ucraniana Liudmyla Luzan; la campeona olímpica canadiense Katie Vincent, y la estelar estadounidense Nevin Harrison, viejas conocidas de la cubana en las grandes finales internacionales.

A sus 24 años, Cirilo exhibe una hoja de servicios envidiable en la canoa individual de 200 metros: campeona mundial en Duisburgo 2023, bronce olímpico en la capital francesa en 2024, y plata en la cita del orbe de Milán 2025.