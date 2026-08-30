EEUU ataca isla iraní y estos responden con misiles contra base estadounidense en Jordania

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En una nueva acción de agresión contra la República Islámica de Irán, Estados Unidos atacó la isla de Lark, causando la muerte y heridas a varios combatientes y civiles, informaron fuentes iraníes.

En respuesta, el ejército iraní lanzó varios misiles contra bases estadounidenses en Jordania. Según comunicado del Departamento de Relaciones Públicas del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica fueron atacadas «con misiles balísticos las infraestructuras técnicas y de mantenimiento, así como las zonas de despliegue de los aviones de combate enemigos, en las bases aéreas estadounidenses del Rey Husein y Al-Azraq, en Jordania, causándoles graves daños»

El Cuerpo de Guardianes advirtió: «La agresión y los crímenes no resolverán la desesperación del enemigo ante sus intentos de debilitar el control de la República Islámica sobre el estrecho de Ormuz. Cada lanzamiento será respondido con una respuesta aún más contundente».